Domenica In, annunciato un cambiamento: che notizia per i telespettatori! (Di martedì 17 maggio 2022) Tutti i fan di Domenica In e Mara Venier possono proprio dirsi soddisfatti dell'ultima decisione presa dalla direzione. Mara Venier si conferma una delle principali conduttrici che i palinsesti italiani abbiano a loro disposizione. A 71 anni, la parola pensione o riposo le risultano del tutto sconosciute, dato che è ritornata saldamente al timone di uno dei programmi Rai più importanti: Domenica In. Mara Venier (screenshot)Mara ha condotto – a intermittenza – il programma sin dal 1993; nel 2018, dopo la parentesi Mediaset, la conduttrici ha fatto ritorno all'ovile. Del resto, è uno dei volti più noti degli schermi italiani. Il successo del programma ha spinto la Rai ad un passo molto importante, che si rivelerà una sfida decisamente interessante per "zia Mara". Domenica In: arriva lo show serale Mara Venier ...

