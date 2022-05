Diventeremo come i calamari: le cellule del corpo umano si stanno modificando (Di martedì 17 maggio 2022) L’ingegneria genetica ormai non conosce limiti. E in questo modo gli scienziati possono modificare le cellule umane quasi a piacimento, come dei veri e propri demiurghi. L’ultima sperimentazione prova a dotare le cellule umane di una straordinaria capacità, propria dei calamari. Un team di scienziati potrebbe renderci una specie capace di mimetizzarci. O meglio ancora, di sfruttare l’invisibilità. come? Rendendoci simili ai Doryteuthis opalescens. Cioè al calamaro californiano. Stiamo per trasformarci… grazie alla genetica potremmo gestire capacità da supereroi! (Pixabay) – www.curiosauro.itcellule umane trasparenti, come nei calamari californiani Il regno animale è pieno di meraviglie. E sono tantissime le capacità straordinarie di specie ... Leggi su curiosauro (Di martedì 17 maggio 2022) L’ingegneria genetica ormai non conosce limiti. E in questo modo gli scienziati possono modificare leumane quasi a piacimento,dei veri e propri demiurghi. L’ultima sperimentazione prova a dotare leumane di una straordinaria capacità, propria dei. Un team di scienziati potrebbe renderci una specie capace di mimetizzarci. O meglio ancora, di sfruttare l’invisibilità.? Rendendoci simili ai Doryteuthis opalescens. Cioè al calamaro californiano. Stiamo per trasformarci… grazie alla genetica potremmo gestire capacità da supereroi! (Pixabay) – www.curiosauro.itumane trasparenti,neicaliforniani Il regno animale è pieno di meraviglie. E sono tantissime le capacità straordinarie di specie ...

Advertising

AntonioBianche6 : Non ce la fai solo se non vuoi farcela. Viviamo come decidiamo di vivere. Noi siamo ciò che facciamo e diventeremo… - Hkhandekerem : RT @brsinmuffin: Sai cosa siamo adesso? Siamo come stelle stanche che strizzano l'occhio al tempo che passa. Incapaci di riavvicinarci. Sia… - brsinmuffin : Sai cosa siamo adesso? Siamo come stelle stanche che strizzano l'occhio al tempo che passa. Incapaci di riavvicinar… - fabiod246 : @Pnk4Tweet @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Poi visto che ti piacciono gli USA, sarebbe bene che ti ricordassi come sono… - occhiv3rdi : io e syd diventeremo divorziate come axel e muratore @JUSTFVR3NDS -