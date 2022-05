Diretta "Missione Azovstal, completata": un clamoroso finale, chi è stato estratto dal budello d'acciaio (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stendtando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Ore 07.00 Kiev intensifica sforzi per salvare gli ultimi difensori dall'Azovstal Funzionari ucraini rivelano che i combattenti che hanno ostinatamente difeso l'acciaieria Azovstal nella città in rovina di Mariupol hanno completato la loro Missione e sono in corso sforzi per salvare gli ultimi difensori che rimangono all'interno dell'impianto. La notizia che la Missione è stata completata è arrivata lunedì dopo che più di 260 combattenti, inclusi alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stendtando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria, a Mariupol. Ore 07.00 Kiev intensifica sforzi per salvare gli ultimi difensori dall'Funzionari ucraini rivelano che i combattenti che hanno ostinatamente difeso l'acciaierianella città in rovina di Mariupol hanno completato la loroe sono in corso sforzi per salvare gli ultimi difensori che rimangono all'interno dell'impianto. La notizia che laè stataè arrivata lunedì dopo che più di 260 combattenti, inclusi alcuni ...

