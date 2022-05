Diretta Domani scatta "l'ora X": la mossa che può stravolgere la Nato. Il sospetto sui bus di Azovstal: chi c'è a bordo (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stentando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. 18.10 Borrell: "Russia, perdite truppe al 15%: è record mondiale per un invasore" "Non sono uno stratega militare e non posso fare previsioni sulla durate della resistenza russa, se è vero che l'esercito russo ha perso fin qui il 15% delle loro truppe si tratta di un record di perdite mondiale di un esercito che invade un altro paese. Non so se sono in grado di rimpiazzarle ma si tratta di un perdita impressionante": così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Ue Difesa. Ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stentando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria, a Mariupol. 18.10 Borrell: "Russia, perdite truppe al 15%: è record mondiale per un invasore" "Non sono uno stratega militare e non posso fare previsioni sulla durate della resistenza russa, se è vero che l'esercito russo ha perso fin qui il 15% delle loro truppe si tratta di un record di perdite mondiale di un esercito che invade un altro paese. Non so se sono in grado di rimpiazzarle ma si tratta di un perdita impressionante": così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Ue Difesa. Ore ...

Advertising

rtl1025 : ?? Domani, venerdì 13 maggio ? Alle ore 15.00 ?? @thisismaneskin ospiti in #TheFlight Segui la diretta ??… - NintendoItalia : Sintonizzati alle 16:00 dell'11/05 per un nuovo Indie World di circa 20 minuti dedicato ai prossimi titoli indie in… - WittyTV : Uno tra Albe, Alex, Luigi, Michele, Sissi o Serena sarà il vincitore di #Amici21! Chi solleverà la coppa? Lo scopri… - milleepianeti : VI PREGO REGISTRATE LA DIRETTA DI DOMANI X I DISPERATI CHE NON HANNO TIKTOK ???????? - StratAdvice : ?? Domani @amendolaenzo e Davide Tabarelli (@NExEnergia) intervengono all'evento online sul tema #ETS e… -