Didacta 2022 – Iscrizioni aperte al laboratorio sperimentale sulla gestione classe condotto dal centro studi internazionale Learn More

Advertising

orizzontescuola : Didacta 2022: Alessandro Bencivenni, il prof digitale, tra i grandi ospiti di Med Store! - orizzontescuola : Didacta 2022 – Iscrizioni aperte al laboratorio sperimentale sulla gestione classe condotto dal centro studi intern… - smart_creed : RT @datamagazine_it: #Scuola e #innovazione, dal 20 al 22 maggio a Firenze la nuova edizione di #Didacta. L'articolo di @giuseppelanese #… - fsoglian : RT @datamagazine_it: #Scuola e #innovazione, dal 20 al 22 maggio a Firenze la nuova edizione di #Didacta. L'articolo di @giuseppelanese #… - startzai : RT @datamagazine_it: #Scuola e #innovazione, dal 20 al 22 maggio a Firenze la nuova edizione di #Didacta. L'articolo di @giuseppelanese #… -

Tecnica della Scuola

Tre giorni per proiettarsi nella scuola del futuro. Dal 20 al 22 maggio, alla Fortezza da Basso di Firenze, torna FieraItalia, il più importante appuntamento dedicato all'innovazione scolastica. Insegnanti, presidi, educatori di tutta Italia potranno così mettersi alla prova ed esplorare le ultime frontiere ...Tutto lo staff e i leaders di Geg Italia per la prima volta si incontreranno a Firenze dal 20 al 22 maggioalla Fortezza da Basso, nella quinta edizione di FieraItalia, il più ... Didacta 2022 si tinge di verde con gli appuntamenti della green community Gli appuntamenti con Bencivenni saranno tra i più importanti nell’intera edizione di Didacta 2022, con diversi temi al centro dell’attenzione: dall’uso di Apple Pencil per scoprire come sia possibile ...Anna Paola Concia, lei è coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta fin dalla prima edizione. Ma quest’anno è particolare. "Segna il ritorno in presenza. Nel 2019 c’erano stati grande adesion ...