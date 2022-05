Di Battista attacca Malagò: “Ha tentato di danneggiare Internazionali d’Italia, si dimetta” (Di martedì 17 maggio 2022) Continuano le tensioni tra la Federazione Italiana Tennis e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ad intervenire questa volta è Alessandro Di Battista, che in un post su Facebook attacca senza mezzi termini Malagò. “Malagò (uomo dalle infinite relazioni di potere) ha sostanzialmente dato del bugiardo al presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi, il quale aveva ricordato le ‘manovre mediatiche’ di Malagò per proibire sia al numero 1 al mondo Novak Djokovic che ai tennisti russi di partecipare agli Internazionali di Roma. Richieste ridicole e ancor più puerili se avanzate dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ovvero colui che dovrebbe difendere lo sport e i suoi valori” scrive l’ex deputato del M5S. ESCLUSIONE TENNISTI RUSSI “Ma il punto ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Continuano le tensioni tra la Federazione Italiana Tennis e il presidente del Coni Giovanni. Ad intervenire questa volta è Alessandro Di, che in un post su Facebooksenza mezzi termini. “(uomo dalle infinite relazioni di potere) ha sostanzialmente dato del bugiardo al presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi, il quale aveva ricordato le ‘manovre mediatiche’ diper proibire sia al numero 1 al mondo Novak Djokovic che ai tennisti russi di partecipare aglidi Roma. Richieste ridicole e ancor più puerili se avanzate dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ovvero colui che dovrebbe difendere lo sport e i suoi valori” scrive l’ex deputato del M5S. ESCLUSIONE TENNISTI RUSSI “Ma il punto ...

