"Denigra i simboli cattolici". E pure la sinistra moderata scarica il suo candidato

(Di martedì 17 maggio 2022) Dalla difesa del burqa alla moschea, passando per la derisione deie dei santi, il sindaco diallontana anche i suoi alleati

Advertising

Tag43

Dalla difesa del burqa alla moschea, passando per la derisione dei simboli cattolici e dei santi, il sindaco di sinistra allontana anche i suoi alleati ...Emblematica l'ultima campagna pubblicitaria lanciata dal Cremlino (anche se, nello specifico, si parla di un'organizzazione chiamata Our Victory ) per attaccare e denigrare la Svezia , rea di voler en ...