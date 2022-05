Ddl Zan, Letta “Destra italiana arretrata su diritti civili” (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Per noi è importante ribadire il concetto per una società più forte, inclusiva e moderna, i diritti non sono mai contrapposti ad altre priorità. No alla logica del benaltrismo con cui la Destra ragiona su questi temi, noi parliamo di doveri, ma non ci sono doveri se non ci sono diritti. Emerge una nostra alternatività a una Destra che sui diritti civili e sociali è tra le più arretrate d’Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo alla Direzione del partito.“Ribadiamo il nostro impegno sui diritti, per l’approvazione della legge contro i crimini di odio”, ha sottolineato Letta, in merito al ddl Zan.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Per noi è importante ribadire il concetto per una società più forte, inclusiva e moderna, inon sono mai contrapposti ad altre priorità. No alla logica del benaltrismo con cui laragiona su questi temi, noi parliamo di doveri, ma non ci sono doveri se non ci sono. Emerge una nostra alternatività a unache suie sociali è tra le più arretrate d’Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, intervenendo alla Direzione del partito.“Ribadiamo il nostro impegno sui, per l’approvazione della legge contro i crimini di odio”, ha sottolineato, in merito al ddl Zan.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

