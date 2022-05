Damascelli: mentre tutto lo Stadium era in piedi per Dybala, Sarri protestava per la perdita di tempo (Di martedì 17 maggio 2022) Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta Juventus-Lazio, ultima della squadra di Allegri allo Stadium per questa stagione. E contesta le scelte del club, che sembra non voler pensare al passato ma poi ci ricasca sempre. Ora pensa al ritorno di Pogba. “La Juventus non vuole parlare del passato ma poi ci ricasca perché non può farne a meno. Cambia logo, cambia la divisa, su quella nuova il nero è pallido optical al grido di “vieni avanti creativo”, cambia uomini, allenatori, dirigenti ma poi va a ricercare Paul Pogba che appartiene a una belle époque, difficile da riproporre perché il francese è un bon vivant, ha accumulato ricchezze e oziato a Manchester”. “La Juventus del fischiato presidente Agnelli tenta di ritrovare l’identità smarrita ma con idee un po’ confuse, parole spesso imperfette, la staffetta Nedved-Arrivabene, nelle interviste, è un’idea ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Su Il Giornale, Tonycommenta Juventus-Lazio, ultima della squadra di Allegri alloper questa stagione. E contesta le scelte del club, che sembra non voler pensare al passato ma poi ci ricasca sempre. Ora pensa al ritorno di Pogba. “La Juventus non vuole parlare del passato ma poi ci ricasca perché non può farne a meno. Cambia logo, cambia la divisa, su quella nuova il nero è pallido optical al grido di “vieni avanti creativo”, cambia uomini, allenatori, dirigenti ma poi va a ricercare Paul Pogba che appartiene a una belle époque, difficile da riproporre perché il francese è un bon vivant, ha accumulato ricchezze e oziato a Manchester”. “La Juventus del fischiato presidente Agnelli tenta di ritrovare l’identità smarrita ma con idee un po’ confuse, parole spesso imperfette, la staffetta Nedved-Arrivabene, nelle interviste, è un’idea ...

