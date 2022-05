(Di martedì 17 maggio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Hopele342 : lo sono comunque convinto che la stagione, seppur certamente delineata dalla cessione di #Vlahovic, sia andata a pu… - sportli26181512 : Dalla Fiorentina alla Fiorentina, la parabola di Chiellini. La famiglia, la laurea e ora gli Usa?: Dalla Fiorentina… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla Fiorentina alla Fiorentina, la parabola di #Chiellini. La famiglia, la laurea e ora gli Usa? - Gazzetta_it : Dalla Fiorentina alla Fiorentina, la parabola di #Chiellini. La famiglia, la laurea e ora gli Usa? - JoeYabuki44 : @90ordnasselA Sì dovrebbe girare dalla parte dell'impegno e della sportività, cose che non sono state applicate da… -

Dai brividi allo Stadium al brindisi con familiari e amici più cari al J Hotel. Chiellini si è goduto ogni singolo momento della sua ultima serata a Torino da capitano della Juventus. Nessun accenno ...... a cui il calcio non interessa molto ('e poi se devo essere tifosa sono per la, dato che ... Usciamometro, sembra fresco, anche se sono quasi 30 gradi ed anche umidi. Finalmente lo ...L’allenatore Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina vogliono dimenticare la brutta battuta d’arresto alla corsa all’Europa dell’ultima giornata e una delle iniziative pensate dal club è un video ...ROMA, 17 MAG - Dieci giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato di serie A. Tra i calciator ...