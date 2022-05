Cuba | Biden revoca le restrizioni dell' era Trump

(Di martedì 17 maggio 2022) Joela stretta di Donaldcontro, "rendendo piu' facile per le famiglie visitare i parenti" nell'isola caraibica e "per i viaggiatori americani autorizzati avere rapporti con il ...

L'Amministrazioneha annunciato che ripristinerà i voli commerciali per, che ora raggiungono solo L'Avana, e sospenderà il limite di 1.000 dollari a trimestre sulle rimesse, ribaltando alcune delle misure ...1.58:stop restrizioni di Trump arevoca la stretta di Trump contro, "rendendo più facile per le famiglie visitare i parenti" nell'isola caraibica e "per i viaggiatori americani autorizzati avere rapporti con il popolo ...Verrà sospeso il limite di 1.000 dollari a trimestre sulle rimesse deciso da Trump. Riprenderanno anche i ricongiungimenti familiari sospesi da anni ..."La nostra politica continuerà a concentrarsi sul rafforzamento del popolo cubano per aiutarlo a creare un futuro libero dalla sofferenza economica", ha dichiarato il Dipartimento di Stato. Tiepida la ...