Crotone | riunione presso il Consorzio di Bonifica per la problematica dell’acqua

(Di martedì 17 maggio 2022) L’acqua è senza alcun dubbio il bene primario da conservare nel tempo evitando di disperdere il già poco prezioso liquido attraverso condotte usurate dagli anni e rotture dovute allo smottamento del terreno.non è immune da questi eventi negativi e con frequenza periodica la Città rimane spesso a secco com’è avvenuto in questi giorni. Un problema che si affianca a quello della siccità che non consente adeguate stoccaggio d’acqua per soddisfare il settore agricolo. Di fronte a ciò, il 16/05/2022la sede deldiIoniose, a seguito di specifica convocazione, si è tenuta unaper trattare le problematiche e le necessità della gestione idrica corrente. Alla presenza dei rappresentanti della Provincia die dei Comuni di ...