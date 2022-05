Cristiano Malgioglio si scusa con Chanel ma rifiuta le accuse lanciate | rose rosse per lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 maggio 2022) E’ montata la polemica dopo la finale dell’Eurovision 2022 per le parole diche ha definito la canzone di, rappresentate della Spagna, una cosa già sentita e non solo. Ha detto che le sembrava di avere a che fare con un discount di Jennifer Lopez. Parole poco carine sicuramente, ma che non hanno di certo influenzato il pubblico europeo o italiano nel voto. Se così fosse stato, viste le parole diper il cantante del Regno Unito, avrebbe dovuto trionfare a mani basse e invece…In ogni caso, Malgiglio ha deciso dirsi cone le ha mandato un video messaggio che è stato mandato in onda nel corso del programma La Hora De La 1 ( sarebbe una sorta di Vita in diretta spagnola). La cantante ha quindi ricevuto il video di scuse ma anche un ...