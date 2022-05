Crisi del grano | dopo il blocco indiano si cercano alternative | nuovi esportatori più cari o nuove rotte Ma non è detto che basti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Dietro l’allarme lanciato da Onu e G7 sul rischio di fame mondiale a causa del mancato arrivo delucraino si stanno disegnandoscenari non solo relativamente all’approvvigionamento nel brevissimo termine, ma anche per quanto riguarda il raccolto del prossimo anno. Ildei cereali russi e ucraini dettato dal conflitto in corso, in prima battuta sta causando l’aumento dei prezzi e la scarsità di disponibilità nei paesi di prossimità, come Pakistan, Yemen, Libano, Egitto, Libia, Algeria e Tunisia. Gli effetti della decisione indianaNuova Delhi, che rappresenta il secondo produttore mondiale, ha annunciato il divieto di export di“per gestire la sicurezza alimentare complessiva del Paese”, anche al fine di controllare i prezzi dei prodotti alimentari. La scelta è stata difesa da Pechino ...