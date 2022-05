“Creativities under 35 | cercasi” | Salerno alla ricerca di artisti!

(Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ambito del progetto “Punto Com”, finanziato da Anci, è attiva la Call “35,”, finalizzata a selezionare figure artistiche e creative35, in forma individuale o collettiva, su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo di questa selezione consiste nelladi personalità che esplorino i diversi linguaggi delle arti sceniche e performative, tra cui teatro, danza, performing arts, circo contemporaneo, ecc; dell’architettura, della musica, dell’arte, dell’illustrazione e comunicazione, dell’artigianato, della fotografia, così come del turismo e dell’accoglienza, sotto forma di collaborazioni, esperienze, performance, laboratori o workshop da attivare e sperimentare all’interno del Punto di Comunità dei Morticelli, il Largo Plebiscito, nel ...

Advertising

Cronache Salerno

Nell'ambito del progetto "Salerno Punto Com", finanziato da Anci, è attiva la Call "35, cercasi', finalizzata a selezionare figure artistiche e creative35, in forma individuale o collettiva, su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di questa selezione ...Nell'ambito del progetto "Salerno Punto Com", finanziato da Anci, è attiva la Call "35, cercasi', finalizzata a selezionare figure artistiche e creative35, in forma individuale o collettiva, su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di questa selezione ... Amalfi candidata al programma Giahs