Covid, salgono i casi nel Lazio: oggi 4.111 nuovi contagi, rapporto positivi-tamponi all'11,8% (Di martedì 17 maggio 2022) salgono, rispetto alla giornata di ieri, i casi positivi nel Lazio: oggi sono 4.111 i nuovi contagi, 8 i decessi e 800 i ricoverati. E ancora, 53 le terapie intensive occupate, mentre sono oltre 5.000, esattamente 5.421, i pazienti guariti. Come ha fatto sapere l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,8%, mentre i casi a Roma città sono a quota 2.085. Il bollettino di oggi delle Asl nel Lazio Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 834 1 Asl Roma 2 697 1 Asl Roma 3 554 2 Asl Roma 4 180 0 Asl Roma 5 380 0 Asl Roma ...

