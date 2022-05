Covid | Ricciardi | “Estate tranquilla | molto preoccupato per autunno”

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilin Italia? “Per l’, se continuiamo a vigilare, possiamo essere abbastanza tranquilli. La mia preoccupazione forte è per l’. Questo perché le protezioni, come le mascherine, si usano di meno, sono poche le terze e quarte dosi vaccinali fatte, meno del 40% dei bambini è vaccinato e c’è una elevata diffusione del virus in molte parti del pianeta”. Lo ha detto Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. “L’Australia che ora è in-inverno ha il più alto tasso di diffusione nel mondo. E questo dovrebbe dirci qualcosa”, ha detto. Il Sars-Cov-2 “ha anche una forte componente stagionale, se non ci prepariamo in tempo, sapendo ormai quali rischi ...

'Non bastano le finestre aperte - continua- per combattere questo virus serve applicare più misure contemporaneamente. La prima, quella più importante, è la vaccinazione dei bambini per la ...Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, dice la sua sulla questione mascherine a scuola: «Con varianti di Sars-Cov-2 così contagiose ...