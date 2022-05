Covid, Rasi: “In 15 giorni ci giochiamo l’autunno” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo davanti due settimane in cui ci giochiamo l’autunno”. A mettere in guardia sul futuro della pandemia di Covid in Italia è Guido Rasi, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “E’ questo il momento di sequenziare in maniera massiccia. Capire se il plateau di casi è la coda di Omicron 2 oppure l’inizio di Omicron 4 e 5 – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Occorre capire la situazione che viviamo e anche cosa fare”. “E’ vero che molte cose le decide il virus ma altre noi: se l’attuale variante Omicron 2 – sottolinea Rasi – è molto diffusiva ma meno aggressiva e si comporta in un certo modo con la popolazione vaccinale, dobbiamo sapere al più presto se Omicron 4 e 5 superano l’immunità vaccinale. Quindi vanno ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo davanti due settimane in cui ci”. A mettere in guardia sul futuro della pandemia diin Italia è Guido, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “E’ questo il momento di sequenziare in maniera massiccia. Capire se il plateau di casi è la coda di Omicron 2 oppure l’inizio di Omicron 4 e 5 – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Occorre capire la situazione che viviamo e anche cosa fare”. “E’ vero che molte cose le decide il virus ma altre noi: se l’attuale variante Omicron 2 – sottolinea– è molto diffusiva ma meno aggressiva e si comporta in un certo modo con la popolazione vaccinale, dobbiamo sapere al più presto se Omicron 4 e 5 superano l’immunità vaccinale. Quindi vanno ...

