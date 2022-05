Covid, prosegue la marcia al ribasso dei contagi: il tasso di incidenza scende ancora. Sono 1376 i positivi di oggi. Sei morti, ricoveri - ... (Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - I numeri dei positivi al Covid continuano, anche nelle Marche , nella loro marcia al ribasso. Ma, malgrado la caduta di quasi ogni prescrizione, l'attenzione va mantenuta alta: i decessi ed ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - I numeri deialcontinuano, anche nelle Marche , nella loroal. Ma, malgrado la caduta di quasi ogni prescrizione, l'attenzione va mantenuta alta: i decessi ed ...

Advertising

AnsaCalabria : Covid: in Calabria 5 vittime e 1.624 casi, positività 18,76%. Prosegue il calo dei casi attivi e dei ricoverati in… - sassuolo2000 : Covid, negli ospedali modenesi prosegue il trend in calo di nuovi casi e percentuale di positività -… - zazoomblog : Covid prosegue la marcia al ribasso dei contagi: il tasso di incidenza scende ancora. Sono 1376 i positivi di oggi… - Antipeppe : @539th si prosegue con Veneto 3.965 vs 5.719 -818 sull'atteso ?? +3 ricoveri -2 uti +10 decessi +10 ricoveri sull'… - News24_it : Ciociaria, Covid Ciociaria, prosegue l'altalena dell'incidenza: ricoveri in rialzo - -