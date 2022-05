Covid oggi New York, livello allerta ‘elevato’: raccomandate mascherine al chiuso (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ diventato “elevato” il livello di allerta Covid a New York, dove le autorità sanitarie hanno raccomandato fortemente l’uso delle mascherine negli spazi al chiuso, denunciando un notevole incremento di contagi e un aumento della pressione sul sistema ospedaliero. “New York City è passata a un livello di allerta Covid elevato, il che significa che ora è il momento di raddoppiare la protezione di noi stessi e degli altri facendo scelte che possono impedire ai nostri amici, vicini, parenti e colleghi di ammalarsi”, ha affermato il commissario per la salute, Ashwin Vasan. “Come città, abbiamo gli strumenti per attenuare l’impatto di questa ondata, inclusa la distribuzione di test e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ diventato “elevato” ildia New, dove le autorità sanitarie hanno raccomandato fortemente l’uso dellenegli spazi al, denunciando un notevole incremento di contagi e un aumento della pressione sul sistema ospedaliero. “NewCity è passata a undielevato, il che significa che ora è il momento di raddoppiare la protezione di noi stessi e degli altri facendo scelte che possono impedire ai nostri amici, vicini, parenti e colleghi di ammalarsi”, ha affermato il commissario per la salute, Ashwin Vasan. “Come città, abbiamo gli strumenti per attenuare l’impatto di questa ondata, inclusa la distribuzione di test e ...

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - NicolaPorro : ?? #Mascherine in #aereo, solo noi in Ue le imponiamo. Indovinate per volere di chi??? #COVID - Maur1z1oTw1tter : RT @ImperfettaAnima: E mentre il mio medico,ancora oggi,si rifiuta di visitare le persone, #STRAMEZZI è chiamato davanti all'ordine dei med… - GibelliniPaolo : RT @ImperfettaAnima: E mentre il mio medico,ancora oggi,si rifiuta di visitare le persone, #STRAMEZZI è chiamato davanti all'ordine dei med… -