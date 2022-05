Covid oggi Italia, Rasi: “In 15 giorni ci giochiamo l’autunno” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo davanti due settimane in cui ci giochiamo l’autunno”. A mettere in guardia sul futuro della pandemia di Covid in Italia è oggi Guido Rasi, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “E’ questo il momento di sequenziare in maniera massiccia. Capire se il plateau di casi è la coda di Omicron 2 oppure l’inizio di Omicron 4 e 5 – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Occorre capire la situazione che viviamo e anche cosa fare”. “E’ vero che molte cose le decide il virus ma altre noi: se l’attuale variante Omicron 2 – sottolinea Rasi – è molto diffusiva ma meno aggressiva e si comporta in un certo modo con la popolazione vaccinale, dobbiamo sapere al più presto se Omicron 4 e 5 superano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo davanti due settimane in cui ci”. A mettere in guardia sul futuro della pandemia diinGuido, responsabile scientifico Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “E’ questo il momento di sequenziare in maniera massiccia. Capire se il plateau di casi è la coda di Omicron 2 oppure l’inizio di Omicron 4 e 5 – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Occorre capire la situazione che viviamo e anche cosa fare”. “E’ vero che molte cose le decide il virus ma altre noi: se l’attuale variante Omicron 2 – sottolinea– è molto diffusiva ma meno aggressiva e si comporta in un certo modo con la popolazione vaccinale, dobbiamo sapere al più presto se Omicron 4 e 5 superano ...

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - NicolaPorro : ?? #Mascherine in #aereo, solo noi in Ue le imponiamo. Indovinate per volere di chi??? #COVID - 470simone : RT @ImperfettaAnima: E mentre il mio medico,ancora oggi,si rifiuta di visitare le persone, #STRAMEZZI è chiamato davanti all'ordine dei med… - sferriam : RT @ImperfettaAnima: E mentre il mio medico,ancora oggi,si rifiuta di visitare le persone, #STRAMEZZI è chiamato davanti all'ordine dei med… -