Covid, news di oggi. Bollettino: 44.489 casi e 148 morti. Tasso positività 13,3%. LIVE (Di martedì 17 maggio 2022) In calo i ricoveri (-166) e le terapie intensive (-16). Sono 19 i milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto Non vale in Italia lo stop all'obbligo di mascherina sui voli deciso dall'Ue a partire da ieri. Protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza di Speranza. Per la scuola in molti chiedono lo stop all'obbligo prima della fine dell'anno

