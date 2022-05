Covid Italia, il bollettino del 17 maggio: 44.489 nuovi casi e 148 decessi (Di martedì 17 maggio 2022) Rimani informato sulla situazione dell'epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti i casi di Coronavirus in Italia. Ecco i numeri Leggi su repubblica (Di martedì 17 maggio 2022) Rimani informato sulla situazione dell'epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti idi Coronavirus in. Ecco i numeri

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - francescocosta : Oggi su Morning: le notizie false sulle esercitazioni militari in Sardegna; dove si cura il Long Covid in Italia; u… - MediasetTgcom24 : Covid, Enac: mascherina Ffp2 obbligatoria su tutti voli in Italia #mascherine - MgraziaT : RT @Michele02828265: Allucinante che il dato dei decessi, mediamente è come se cadesse un aereo al giorno senza superstiti, non faccia più… - luigiasero : Ultime Covid Italia, 44.489 contagi e 148 decessi. In Sicilia 24 vittime -