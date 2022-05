Covid Italia, 44.489 contagi e 148 morti: bollettino 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 44.489 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 17 maggio 2022, secondo numeri e dati - regione per regione - del bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 148 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 335.217 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con tasso di positività del 13,27%. In calo i ricoveri per il virus, che si attestano a 7.465 (-166). Decrescono anche le terapie intensive (-16), per un totale di 337 posti occupati. Da inizio emergenza sono 165.494 i decessi, 15.983.655 i guariti (+59.720), 17.116.550 i casi totali. In diminuzione gli attuali positivi 967.401 (-14.967). Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA - In Lombardia risultano 6.963 positivi al ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 44.489 i nuovidainoggi, 172022, secondo numeri e dati - regione per regione - deldi ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 148. Nelle ultime 24 ore sono stati 335.217 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con tasso di positività del 13,27%. In calo i ricoveri per il virus, che si attestano a 7.465 (-166). Decrescono anche le terapie intensive (-16), per un totale di 337 posti occupati. Da inizio emergenza sono 165.494 i decessi, 15.983.655 i guariti (+59.720), 17.116.550 i casi totali. In diminuzione gli attuali positivi 967.401 (-14.967). Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA - In Lombardia risultano 6.963 positivi al ...

