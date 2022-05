Covid: in Campania risale indice contagio, 7 morti in 48 ore (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna a risalire, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione sono 5.291 i neo positivi al Covid su 30.617 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza, con un numero di tamponi inferiore, era al 14,54% ma oggi tocca il 17,28%. Sette morti nelle ultime 48 ore; più un deceduto nei giorni precedenti ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 35 posti letto occupati; in degenza calo di ricoveri con 562 posti letto occupati (-7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna a risalire, in, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino ordinario della Regione sono 5.291 i neo positivi alsu 30.617 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza, con un numero di tamponi inferiore, era al 14,54% ma oggi tocca il 17,28%. Settenelle ultime 48 ore; più un deceduto nei giorni precedenti ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 35 posti letto occupati; in degenza calo di ricoveri con 562 posti letto occupati (-7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, il bollettino della Campania: risale l’indice contagio, 7 morti in 48 ore - ottopagine : Covid-19 in Campania: 5.291 i nuovi positivi - rep_napoli : Covid, in Campania 5.291 nuovi positivi e otto morti [aggiornamento delle 15:57] - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania risale #Indice #Contagio, 7 morti in 48 ore ** - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (17 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? -