Covid, il governo: 'Insufficiente adesione ai vaccini, rischi'. La lettera alle Regioni (Di martedì 17 maggio 2022) Vaccinazione anti - Covid Roma, 17 maggio 2022 - Il livello di vaccinazione della popolazione contro il Covid preoccupa il governo. "Si registra una ancora Insufficiente adesione alla schedula ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Vaccinazione anti -Roma, 17 maggio 2022 - Il livello di vaccinazione della popolazione contro ilpreoccupa il. "Si registra una ancoraalla schedula ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervent… - giusepp08428445 : @ladyonorato Governo Giapponese - Vaccini, rischio infarto 7 volte più pericolosi del covid per i giovani. - votrivo : RT @gervasoni1968: Pensare che il prossimo anno potrebbero essere dentro il governo o comunque in maggioranza con ruoli importanti, parlame… - PaolaAnna8 : RT @messaggidivita: @sole24ore “L’emergenza” non ha cancellato le nostre abitudini. Chi lo ha fatto è il governo, con le sue leggi libertic… - greenpassnews : Il caro energia si abbatte sulle tlc e si divora un altro 6% dei profitti - -