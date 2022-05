Covid, con vaccini a mRna più protetti da contagio varianti: studio (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – I vaccini anti-Covid a mRna, rispetto a quelli a vettore virale, proteggono in misura maggiore dal rischio di essere contagiati da varianti di preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2, Omicron compresa. E’ la conclusione di uno studio olandese pubblicato su ‘Plos Medicine’, che ha confrontato le performance di 4 vaccini Covid-19: quelli a Rna messaggero di Pfizer-BioNTech e di Moderna, e quelli a vettore adenovirale di AstraZeneca a Janssen (J&J). “Sebbene tutti prevengano efficacemente le forme gravi di Covid” e le loro conseguenze, premettono gli autori, “le persone che hanno ricevuto un vaccino a vettore virale risultano più vulnerabili all’infezione da varianti”. Il gruppo di Marit J. van Gils dell’università di ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Ianti-, rispetto a quelli a vettore virale, proteggono in misura maggiore dal rischio di essere contagiati dadi preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2, Omicron compresa. E’ la conclusione di unoolandese pubblicato su ‘Plos Medicine’, che ha confrontato le performance di 4-19: quelli a Rna messaggero di Pfizer-BioNTech e di Moderna, e quelli a vettore adenovirale di AstraZeneca a Janssen (J&J). “Sebbene tutti prevengano efficacemente le forme gravi di” e le loro conseguenze, premettono gli autori, “le persone che hanno ricevuto un vaccino a vettore virale risultano più vulnerabili all’infezione da”. Il gruppo di Marit J. van Gils dell’università di ...

