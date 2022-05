Covid, Bassetti: “Basta mascherina a scuola, unici in Ue con obbligo” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia “è l’ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l’obbligo della mascherina a scuola. E’ anacronistico e fuori dal tempo”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l’obbligo delle mascherina a scuola. “E’ giusto portare avanti un obbligo quando siamo sicuri che ci sia una efficacia nel ridurre la trasmissione – precisa Bassetti – Ma non è questo il caso. Non è possibile stabilire se questi dispositivi di protezione abbiano effettivamente ridotto la trasmissione del virus. Lo dico perché non c’è nessuna evidenzia scientifica che lo abbia stabilito rispetto alla vaccinazione, al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia “è l’ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l’della. E’ anacronistico e fuori dal tempo”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritorna sulle polemiche per la proposta della Lega di togliere l’delle. “E’ giusto portare avanti unquando siamo sicuri che ci sia una efficacia nel ridurre la trasmissione – precisa– Ma non è questo il caso. Non è possibile stabilire se questi dispositivi di protezione abbiano effettivamente ridotto la trasmissione del virus. Lo dico perché non c’è nessuna evidenzia scientifica che lo abbia stabilito rispetto alla vaccinazione, al ...

