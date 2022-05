Covid | 44 489 nuovi casi nelle ultime 24 ore 148 decessi

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino: 44.489 nuovi casi e 148 decessi. Tasso di positivita' al 13,3% - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, i nuovi positivi sono 44.489, le vittime 148, ricoveri in calo - - ItaliaNotizie24 : Covid, i nuovi positivi sono 44.489, le vittime 148, ricoveri in calo - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 44.489 nuovi casi e 148 decessi. Tasso positività al 13,3%. Continua il calo dei ricoveri - News24_it : Covid, news di oggi. Bollettino: 44.489 casi e 148 morti. Tasso positività 13,3%. LIVE - Sky Tg24 -

Sono 44.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Luned√¨ erano stati 13.668. Le vittime sono invece 148, con un aumento di 46 rispetto a luned√¨.¬† ...+++in Italia, il bollettino di marted√¨ 17 maggio 2022: 44.nuovi casi e 148 morti. Il tasso di positivit√† sale al 13,3%+++Rispetto a marted√¨ scorso registrano ben 11.526 casi in meno. La regione con pi√Ļ casi odierni √® la Lombardia (+6.963) seguita da Campania (+5.291), Lazio (+4.111), Veneto (+3.965), Puglia (+3.355) e S ...Sono 44.489 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.668 di ieri e soprattutto i 56.015 contagi di marted√¨ scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma cos ...