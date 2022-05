Covid 19 in Campania, bollettino del 16 maggio: 5.291 positivi (Di martedì 17 maggio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 16 maggio, parla di 5.291 nuovi positivi su 30.617 tamponi analizzati. L’Unità di crisi della regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 5.291 di cui positivi all’antigenico 4.939 e al molecolare 352. I test sono 30.617 di cui antigenici 24.999 Leggi su 2anews (Di martedì 17 maggio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 16, parla di 5.291 nuovisu 30.617 tamponi analizzati. L’Unità di crisi della regione informa che idel giorno al19 insono 5.291 di cuiall’antigenico 4.939 e al molecolare 352. I test sono 30.617 di cui antigenici 24.999

