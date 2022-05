Covid-19, Burioni: oggi 148 morti, gli hanno somministrato antivirali? (Di martedì 17 maggio 2022) "148 morti per Covid-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade.Vorrei che qualcuno mi dicesse che a tutti questi 148 sono stati somministrati TEMPESTIVAMENTE i farmaci antivirali disponibili". Lo ha scritto il virologo Roberto Burioni su Twitter. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) "148per-19 anche. Praticamente ogni giorno un aereo che cade.Vorrei che qualcuno mi dicesse che a tutti questi 148 sono stati somministrati TEMPESTIVAMENTE i farmacidisponibili". Lo ha scritto il virologo Robertosu Twitter.

