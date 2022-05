Covid-19, Burioni: oggi 148 morti, gli hanno somministrato antivirali? (Di martedì 17 maggio 2022) "148 morti per Covid-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che a tutti questi 148 sono stati somministrati TEMPESTIVAMENTE i farmaci antivirali disponibili". Lo ha scritto il virologo Roberto Burioni su Twitter che aggiunge: "A chi dice che non ci sono dati da studi controllati sull`efficacia delle mascherine a scuola ricordo che dati da studi controllati mancano anche riguardo all`efficacia del paracadute". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) "148per-19 anche. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che a tutti questi 148 sono stati somministrati TEMPESTIVAMENTE i farmacidisponibili". Lo ha scritto il virologo Robertosu Twitter che aggiunge: "A chi dice che non ci sono dati da studi controllati sull`efficacia delle mascherine a scuola ricordo che dati da studi controllati mancano anche riguardo all`efficacia del paracadute".

Advertising

AlexBazzaro : Attendo con ansia il commento tecnico di Burioni e compagni del circo covid sulle prestazioni di #Djokovic distrutte dal mancato vaccino. ?? - Neanderthal018 : RT @edmond644: Non conoscono le virtù della tachipirina e della vigile attesa. Nonostante ciò mandargli un Burioni sarebbe troppo crudele..… - francesc0403 : RT @edmond644: Non conoscono le virtù della tachipirina e della vigile attesa. Nonostante ciò mandargli un Burioni sarebbe troppo crudele..… - edmond644 : Non conoscono le virtù della tachipirina e della vigile attesa. Nonostante ciò mandargli un Burioni sarebbe troppo… - Salvat300 : @locoperopoco Ma vattene a fanculo, tu e Burioni! 115 morti di covid, siete dei criminali per le puttanate che andate dicendo! -