Costa “Rivedere l’obbligo delle mascherine a scuola”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto, e lo sostenevo già da prima, che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e bambini sono seduti al proprio posto, si possano togliere le. Mi auguro ci possa essere lo spazio per fare una riflessione, pur consapevole che siamo certamente vicini alla scadenza dell’anno scolastico: sarebbe un’ulteriore segnalo positivo e di fiducia verso i cittadini, di un ritorno alla normalità auspicato da tutti”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea, in merito alla possibilità didi indossare lenelle aule entro la fine dell’anno scolastico.“Mi pare – ha aggiunto – che nel nostro Paese oggi vi siano altre situazioni in cui ci sono tante presenze e non è più prevista la mascherina. Quindi, ...