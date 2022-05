Cosa sappiamo dell’epatite acuta che colpisce i bambini (e perché non ha senso farsi prendere dal panico) (Di martedì 17 maggio 2022) Ormai la virologia è diventata la branca medica di maggior interesse per l’opinione pubblica, per un incremento transitorio delle segnalazioni di casi di una misteriosa epatite acuta che colpisce i bambini, anche in maniera piuttosto grave. La medicina non è una scienza esatta e si basa anche su dati statistici: la sorveglianza messa in atto dagli organi preposti sta fornendo dati che rimangono a disposizione degli scienziati. I contorni della faccenda rimangono sfumati, ma gradualmente stiamo mettendo a fuoco. Tutto è iniziato da un sospetto incremento dei casi di un’epatite acuta particolarmente aggressiva in Gran Bretagna, che ha colpito un numero considerevole di bambini in una forma inusuale rispetto alle comuni epatiti acute dell’età pediatrica. Il fegato di questi bambini ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Ormai la virologia è diventata la branca medica di maggior interesse per l’opinione pubblica, per un incremento transitorio delle segnalazioni di casi di una misteriosa epatiteche, anche in maniera piuttosto grave. La medicina non è una scienza esatta e si basa anche su dati statistici: la sorveglianza messa in atto dagli organi preposti sta fornendo dati che rimangono a disposizione degli scienziati. I contorni della faccenda rimangono sfumati, ma gradualmente stiamo mettendo a fuoco. Tutto è iniziato da un sospetto incremento dei casi di un’epatiteparticolarmente aggressiva in Gran Bretagna, che ha colpito un numero considerevole diin una forma inusuale rispetto alle comuni epatiti acute dell’età pediatrica. Il fegato di questiha ...

