Cosa nasconde l'accordo di Azovstal (Di martedì 17 maggio 2022) Al termine di una lunga trattativa più volte negata dalle parti è’ finito l’assedio dell'acciaieria Azovstal di Mariupol dopo che nella notte è stata completata l'evacuazione di 264 militari ucraini tra i quali ci sono 53 feriti alcuni dei quali (38) in gravi condizioni. I feriti sono stati portati a Novoazovsk località controllata dai russi, mentre gli altri 211 soldati sono stati trasferiti a Olenivka che si trova nel distretto di Donetsk dell'Ucraina orientale controllato dai filo-russi, dove verranno scambiati con prigionieri di guerra di Mosca, ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev su Facebook. «I nostri eroi ci servono vivi» ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha anche ringraziato «i militari delle forze armate ucraine, dell'intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato internazionale della Croce Rossa, e ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Al termine di una lunga trattativa più volte negata dalle parti è’ finito l’assedio dell'acciaieriadi Mariupol dopo che nella notte è stata completata l'evacuazione di 264 militari ucraini tra i quali ci sono 53 feriti alcuni dei quali (38) in gravi condizioni. I feriti sono stati portati a Novoazovsk località controllata dai russi, mentre gli altri 211 soldati sono stati trasferiti a Olenivka che si trova nel distretto di Donetsk dell'Ucraina orientale controllato dai filo-russi, dove verranno scambiati con prigionieri di guerra di Mosca, ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev su Facebook. «I nostri eroi ci servono vivi» ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha anche ringraziato «i militari delle forze armate ucraine, dell'intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato internazionale della Croce Rossa, e ...

Advertising

glooit : Cosa nasconde l'accordo di Azovstal leggi su Gloo - PortoFedora : RT @Erica55902833: Queste sono alcune risposte che ho ricevuto dal mondo LGBT. Non le pubblico per loro, ma per quei genitori che sottovalu… - pupidda39 : @MediasetTgcom24 Chissà cosa nasconde Speranza..... - alessandrovilla : @DiventandoJeeg Esatto. Il problema è che purtroppo vengono utilizzati per mantenere i contatti ma a distanza... Ci… - dick_handley : RT @Erica55902833: Queste sono alcune risposte che ho ricevuto dal mondo LGBT. Non le pubblico per loro, ma per quei genitori che sottovalu… -