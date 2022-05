Cosa FAI stasera? Visite guidate alla Biblioteca Torres, alla Cappella voluta dal cardinale Testa e alle torri campananerie (Di martedì 17 maggio 2022) Ritorna l’appuntamento con le Visite guidate organizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Sabato 21 Maggio è la volta di tre gioielli del patrimonio monumentale monrealese: la Biblioteca “Ludovico II De Torres”, il Seminario dei chierici di Monreale e le torri del Duomo eccezionalmente aperte per questa occasione. Il percorso inizia con la visita alla preziosa Biblioteca che custodisce antichi manoscritti e una quadreria di 168 dipinti del sec. XVI raffiguranti uomini illustri per poi continuare con la Cappella del XVIII sec. innalzata alla Vergine Maria dal cardinale Francesco Testa e infine alle torri campanarie della magnifica ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 17 maggio 2022) Ritorna l’appuntamento con leorganizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Sabato 21 Maggio è la volta di tre gioielli del patrimonio monumentale monrealese: la“Ludovico II De”, il Seminario dei chierici di Monreale e ledel Duomo eccezionalmente aperte per questa occasione. Il percorso inizia con la visitapreziosache custodisce antichi manoscritti e una quadreria di 168 dipinti del sec. XVI raffiguranti uomini illustri per poi continuare con ladel XVIII sec. innalzataVergine Maria dalFrancescoe infinecampanarie della magnifica ...

