Coronavirus, martedì 17 maggio: sono 4.111 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 antigenici per un totale di 34.835 tamponi, si registrano 4.111 nuovi casi positivi, 8 decessi, 800 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 5.421 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 2.085. Asl Roma 1: sono 834 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 697 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 554 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 180 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 380 i nuovi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Oggi nel, su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 antigenici per un totale di 34.835 tamponi, si registrano 4.111casi positivi, 8 decessi, 800 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 5.421 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 2.085. Asl Roma 1:834 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2:697 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3:554 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4:180 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5:380 i...

orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 165 casi positivi. Muoiono una 75enne e un 84enne: Sono 165 i casi a… - PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #17 Maggio Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è emesso da Azi… - LaNotiziaQuoti : Netto calo dei ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno, scesi a 183, 30 in meno di lunedì, mentre rimane un s… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #17 Maggio Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è emesso da Azi… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #17 Maggio Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è emesso… -