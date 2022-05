Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di martedì 17 maggio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 maggio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrat… - happyproudpuppy : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - happyproudhuman : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - paoloferrarelli : RT @News24_it: Covid, oggi in Italia 13.668 contagi e 102 morti. Decade obbligo mascherine su voli europei, resta in Italia: ultime notizie… - VivMilano : RT @PhdDavide: Oggi #coronavirus registra 102 morti in Italia. Non è ancora finita. #COVID19 -