Coronavirus | 148 morti e 44 489 contagi | calano i ricoveri | tasso di positività al 13 | 3%

(Di martedì 17 maggio 2022) Il bollettino del 17 maggio 2022 Oggi sono 44.489 i nuovi casi di Covid contro i 13.668 di ieri, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il totale deiati sale così a 17.116.550. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 148, ieri 102, il giorno prima 62 per un totale di 165.494 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 967.401, ieri 982.368. I dati di oggi 17 maggio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 7.465, ieri 7.631 (-166) mentre in terapia intensiva si registrano 337 pazienti, ieri 353 (-16). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 39, ieri 24. In isolamento domiciliare si trovano 959.599 persone, ieri 974.384. I dimessi e i guariti solo nell’ultima giornata sono 59.720. Tamponi edi ...

L'ultimo bollettino registrapersone positive decedute (25 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 44.489 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ...Commenta per primo Nelle ultime 24 ore in Italia r egistrati 44.489 nuovi casi disu 335.217 tamponi effettuati (tasso positività 13.3%). I decessi sono stati, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 165.494. I ricoverati in terapia intensiva sono 337, 16 ...Rispetto a martedì scorso registrano ben 11.526 casi in meno. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+6.963) seguita da Campania (+5.291), Lazio (+4.111), Veneto (+3.965), Puglia (+3.355) e S ...In Italia accertati oggi 44.484 nuovi positivi e 148 vittime Sono 548 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. E' quanto riporta il bollettino ...