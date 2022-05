Corona virus: Italia, 967401 attualmente positivi a test (-14967 in un giorno) con 165494 decessi (148) e 15983655 guariti (59720). Totale di 17116550 casi (44489) Dati della protezione civile: effettuati 335217 tamponi (Di martedì 17 maggio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 967401 attualmente positivi a test (-14967 in un giorno) con 165494 decessi (148) e 15983655 guariti (59720). Totale di 17116550 casi (44489) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 335217 tamponi</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 17 maggio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(148) e).di) proviene da Noi ...

