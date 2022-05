Copia di CNU primaverili di Cassino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 maggio 2022) Primi due giorni di gare per i Campionati Nazionali Universitari 2022 di, e già ottimi risultati per gli atleti del CUS Bergamo: sabato 14 e domenica 15 maggio sono state disputate le competizioni di Karate e Taekwondo, specialità in cui gli sportivi orobici hanno visto aggiudicarsi ben 6 medaglie, 1 oro, 1 argento e 4 bronzi. Le gare delle due discipline hanno premiato, per il Karate Femminile – Categoria Kumite Seniores +68 kg, Camilla Petruzzi con l’oro ed Eleonora Petruzzi con l’argento. Gli atleti Riccardo Bomei (-75 kg), Patrizio Rovelli (-84 kg) e Fabio Mazzoleni (-94 kg) hanno conquistato il bronzo nel Karate Maschile – Categoria Kumite Seniores. Bronzo anche a Debora Damiani, sempre Categoria Seniores (-57 kg), ma per il Taekwondo Femminile. Della durata di dieci ...