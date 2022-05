Contro il nucleare si rialza il muro di Berlino. La Germania si oppone all’atomo nella tassonomia. Difesa l’eredità lasciata dalla Merkel (Di martedì 17 maggio 2022) La Germania voterà Contro il regolamento europeo che classifica nucleare e gas come attività sostenibili. Era stata la Francia a sondare le intenzioni dei paesi membri dell’Ue sul Controverso atto legislativo proposto dalla Commissione europea e a stretto giro è arrivata la risposta del portavoce del ministero dell’Ambiente del governo di Berlino, che sottolinea la contrarietà all’inclusione dell’energia dell’atomo nella tassonomia verde. La Germania voterà Contro il regolamento europeo che classifica nucleare e gas come attività sostenibili Un segnale politico importante che chiarisce che l’energia nucleare non è sostenibile e quindi non dovrebbe far parte della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Lavoteràil regolamento europeo che classificae gas come attività sostenibili. Era stata la Francia a sondare le intenzioni dei paesi membri dell’Ue sulverso atto legislativo propostoCommissione europea e a stretto giro è arrivata la risposta del portavoce del ministero dell’Ambiente del governo di, che sottolinea la contrarietà all’inclusione dell’energia dell’atomoverde. Lavoteràil regolamento europeo che classificae gas come attività sostenibili Un segnale politico importante che chiarisce che l’energianon è sostenibile e quindi non dovrebbe far parte della ...

Advertising

dony_467 : RT @europaverde_it: La #Germania voterà contro la #tassonomia europea, dichiarandosi contraria all’inserimento di #gas e #nucleare come inv… - Antonel52432350 : RT @europaverde_it: La #Germania voterà contro la #tassonomia europea, dichiarandosi contraria all’inserimento di #gas e #nucleare come inv… - Alessan50612358 : RT @chetempochefa: 'Si parla molto di rischio nucleare, di bomba sporca. Io credo che dobbiamo considerare molto di più invece ciò che Puti… - MTuriddu : @ErranteItaliano Visto che dichiari di non essere contro il nucleare vorrei chiederti: pensi che il LCOE sia una me… - Rosapeli1 : RT @BCarazzolo: Il Governo italiano non è stato assente ma, al contrario, si è attivato per inserire gas e nucleare nella #tassonomia europ… -