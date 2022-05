Contributo (da 400 a 600 euro) una tantum per i precari con incarico da GPS o GAE. Il bando della Regione Lazio (Di martedì 17 maggio 2022) Pubblicato il bando della Regione Lazio per le misure di sostegno ai docenti della scuola statale di ogni ordine e grado con contratti a tempo determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Pubblicato ilper le misure di sostegno ai docentiscuola statale di ogni ordine e grado con contratti a tempo determinato. L'articolo .

