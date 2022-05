Conte “Su armi Italia ha già dato, ora spingere su negoziati” (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Confermiamo la nostra valutazione: l'Italia ha fornito già armamenti, ce ne sono stati tre e adesso riteniamo che ci sia una nuova fase in cui l'Italia deve essere protagonista per spingere con tutti gli sforzi possibili per un negoziato”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. “Se non diamo una sterzata e una svolta noi rischiamo di avere un conflitto che durerà non sappiamo quanto tempo. Sugli armamenti l'Italia ha già dato”. “Di fronte a Paesi che chiedono di voler entrare nella NATO per sentirsi in una situazione più confortevole, francamente non possiamo dire di no e quindi diciamo di sì” ha aggiunto, per poi invitare Mario Draghi a informare le Camere. “Io mi aspetto che il premier venga in Parlamento, venga a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Confermiamo la nostra valutazione: l'ha fornito già armamenti, ce ne sono stati tre e adesso riteniamo che ci sia una nuova fase in cui l'deve essere protagonista percon tutti gli sforzi possibili per un negoziato”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. “Se non diamo una sterzata e una svolta noi rischiamo di avere un conflitto che durerà non sappiamo quanto tempo. Sugli armamenti l'ha già”. “Di fronte a Paesi che chiedono di voler entrare nella NATO per sentirsi in una situazione più confortevole, francamente non possiamo dire di no e quindi diciamo di sì” ha aggiunto, per poi invitare Mario Draghi a informare le Camere. “Io mi aspetto che il premier venga in Parlamento, venga a ...

