Consigli Fantacalcio 38^ giornata di Serie A | Theo Hernandez garanzia di bonus in difesa

Advertising

Pall_Gonfiato : Consigli #Fantacalcio 38^ giornata di #SerieA: #TheoHernandez garanzia di bonus in difesa - massycherubin : @PietroLazze Io l'ho preso ad inizio stagione al Fantacalcio... perciò se la Fiorentina volesse qualche altro consi… - mlsmagita : Dovete fare la formazione del #fantacalcio o #sorare? Ecco i nostri consigli #MLS... - infoitsport : Juventus-Lazio: probabili formazioni, consigli fantacalcio e orario -

Fantacalcio ®

Ilin tempo reale sulla 19° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori:della giornata, pagelle e pronostici MILANO - Il campionato di ...SASSUOLO:A. 6, Berardi D. 7.5 (dal 39 st Defrel G. s.v.), Chiriches V. 6.5, Ferrari G. M. CRONACA DELLA PARTITAREPORT Reti: al 45 st Orsolini R. (Bologna) al 35 pt Scamacca G. Le sorprese da schierare al Fantacalcio Il fantacalcio in tempo reale sulla 19° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...Le pagelle e highlights di Bologna - Sassuolo, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022: Scamacca è il migliore del match ...