Confindustria, la scuola ritorni al centro delle riforme (Di martedì 17 maggio 2022) "Facciamo un appello al Ministro Bianchi e al Premier Draghi perché la scuola possa tornare al centro delle riforme". il vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli, Vice ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Facciamo un appello al Ministro Bianchi e al Premier Draghi perché lapossa tornare al". il vicepresidente per il Capitale Umano di, Giovanni Brugnoli, Vice ...

Advertising

Confindustria : È necessario mettere in campo misure strutturali per i #giovani, perché l’#occupazione deve partire dalla #scuola.… - fisco24_info : Confindustria, la scuola ritorni al centro delle riforme: Brugnoli, imprese non trovano il 40% dei profili da assum… - bastaCasta : Top story: @Confindustria: 'È necessario mettere in campo misure strutturali per i #giovani, perché l’#occupazione… - univaservizi : RT @Confindustria: È necessario mettere in campo misure strutturali per i #giovani, perché l’#occupazione deve partire dalla #scuola. Oggi… - Univa_Stampa : RT @Confindustria: È necessario mettere in campo misure strutturali per i #giovani, perché l’#occupazione deve partire dalla #scuola. Oggi… -