Confessione intima di Van Der Meyde | “Era enorme” La rivelazione hot tra soldi e fama

(Di martedì 17 maggio 2022) Andy Van Der, ex calciatore di Ajax ed Inter, stupisce nuovamente tutti per un'intervista rilasciata ad Ad Sportwereld. L'esterno offensivo, noto agli appassionati di calcio per le sue qualità tecniche ma anche per le sue storie extra-campo, si è raccontato, ammettendo gli errori del passato: “Ho sbagliato molto. Come calciatore, avevo tutto ciò che le donne potessero desiderare Pensaci, ero molto carino, ero ricco e avevo anche un pene. Avevo milioni, sì, ma ero completamente pazzo” “Sono - racconta ancora l'olandese - stato un cattivo padre per molto tempo, non ho badato molto ai miei figli, questo è l'errore più grande della mia vita. La mia figlia maggiore ancora non vuole vedermi. Vive in Italia, ma le scrivo regolarmente dei messaggi, solo per dimostrare che penso ancora a lei ogni giorno”. Non è la prima volta che Van Der ...