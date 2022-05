Concorso straordinario bis, tutto (quasi) pronto: la sezione dedicata sul sito del Ministero (Di martedì 17 maggio 2022) tutto quasi pronto per l'avvio del Concorso straordinario bis: questo è ciò che fa presumere la pubblicazione della sezione dedicata sul sito del Ministero. Si tratta di un Concorso riservato a docenti con precisi requisiti di servizio, finalizzato alla copertura dei posti rimasti vacanti delle immissioni in ruolo 2021/22, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022)per l'avvio delbis: questo è ciò che fa presumere la pubblicazione dellasuldel. Si tratta di unriservato a docenti con precisi requisiti di servizio, finalizzato alla copertura dei posti rimasti vacanti delle immissioni in ruolo 2021/22, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 L'articolo .

