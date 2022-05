Concerti sul Sentiero degli Dei (Di martedì 17 maggio 2022) Domani mattina si terrà il Terzo appuntamento de I Suoni degli?Dei – . Protagonisti il Duo Flauto & Violino, composto da Simone Mingo – Flauto e Sara Rispoli – Violino Il programma vedrà l’esecuzione di brani di Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Jules Massenet, Georg Friedrich Händel. Il concerto si terrà alle ore 11:00 presso la località Li Cannati del Sentiero degli Dei, a 568slm, a metà strada Praiano (Convento di San Domenico) e Nocelle (Positano). La località Li Cannati è il punto più panoramico del Sentiero degli Dei. Da qui lo scenario si estende da Praiano a Punta Campanella, passando per Positano fino ad arrivare ai Faraglioni di Capri. Si consiglia ai partecipanti dei Concerti di: indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione; ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) Domani mattina si terrà il Terzo appuntamento de I Suoni?Dei – . Protagonisti il Duo Flauto & Violino, composto da Simone Mingo – Flauto e Sara Rispoli – Violino Il programma vedrà l’esecuzione di brani di Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Jules Massenet, Georg Friedrich Händel. Il concerto si terrà alle ore 11:00 presso la località Li Cannati delDei, a 568slm, a metà strada Praiano (Convento di San Domenico) e Nocelle (Positano). La località Li Cannati è il punto più panoramico delDei. Da qui lo scenario si estende da Praiano a Punta Campanella, passando per Positano fino ad arrivare ai Faraglioni di Capri. Si consiglia ai partecipanti deidi: indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione; ...

