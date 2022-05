Commercio estero | Istat | marzo export +1 | 7% su mese | +22 | 9% su anno

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - A2022 L'stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,3%). L'aumento su base mensile dell'è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,1%). L'rileva inoltre che a2022, l'cresce su base annua del 22,9%, con un forte aumento delle vendite sia verso l'area Ue (+23,5%) sia verso i mercati extra Ue (+22,2%). L'import registra un incremento tendenziale del 38,8%, che coinvolge sia l'area Ue (+23,7%) sia, in misura molto più ampia, l'area extra Ue (+61,0%). Tra i settori che contribuiscono maggiormente all'aumento tendenziale dell'ci sono ...

Lo afferma l' Istat , comunicando i dati del commercio con l'estero dei primi tre mesi del 2022. Per marzo l'Istituto nazionale di statistica stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali.